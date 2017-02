"Großartig!" Doppelsieg für Snowboard- Herren

Österreichs Snowboarder haben am Sonntag beim Olympia- Testbewerb in Pyeongchang im Parallel- Riesentorlauf einen Doppelsieg gefeiert. Routinier Andreas Prommegger setzte sich im Finale gegen Landsmann Sebastian Kislinger durch, der erstmals in seiner Karriere auf dem Weltcup- Podest landete.