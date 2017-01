GOOOLD!! Kindl triumphiert in Igls auch im Einzel

Den Grundstein für seinen Erfolg legte Kindl mit Bahnrekord im ersten Lauf (49,823 Sekunden). Am Ende durfte er als vierter Österreicher nach Markus Prock (1996, 1987), Josef Feistmantl (1969) und Herbert Thaler (1959) über Gold in der olympischen Disziplin jubeln. "Wenn mir das vorher einer gesagt hätte, hätte ich ihm den Vogel gezeigt", sagte Kindl.

Kindl: Druck war groß, "doch ich habe Nerven behalten"

Im ersten Durchgang war der 28- Jährige nach eigenen Angaben noch relativ gelassen an den Start gegangen - das änderte sich aber vor dem zweiten Lauf. "Da war der Druck schon größer und ich hatte ein bisschen mehr Herzklopfen, doch ich habe die Nerven behalten." Vor der Igls- WM waren Einzel- WM- Bronze 2015 und 2016 die größten Erfolge des zweifachen Weltcup- Siegers gewesen.

"Habe diejenigen Lügen gestraft, die nicht daran geglaubt haben"

Die nunmehrige Goldmedaille im Einzel hat für Kindl eine höhere Bedeutung als jene im - nicht- olympischen - Sprint. "Den Sprint gibt es noch nicht so lange, außerdem war es heute noch einmal schwieriger als am Freitag", sagte der Doppel- Weltmeister und meinte mit einer gewissen Genugtuung: "Ich habe diejenigen Lügen gestraft, die nicht daran geglaubt haben, dass ich solche Erfolge haben kann."

Frauscher als Neunter zweitbester Österreicher

Als zweitbester Österreicher landete Armin Frauscher auf Rang neun, was gleichzeitig Silber in der U23- Wertung bedeutete. "Das ist für mich viel wert", erklärte der 22- Jährige Tiroler und gratulierte Kindl. "Er hat eine super Leistung gebracht und sich diesen Erfolg verdient." Jonas Müller beendete sein WM- Debüt im Einsitzer der Herren auf Rang 21, in der U23- Wertung belegte der Vorarlberger Platz sieben. David Gleirscher kam im ersten Lauf zu Sturz, blieb aber unverletzt.

ÖRV- Teamstaffel zum WM- Abschluss auf Platz fünf

Im abschließenden Bewerb der Weltmeisterschaften gab es für Österreichs Athleten übrigens keine Medaille mehr. Das ÖRV- Team mit Doppel- Weltmeister Kindl sowie Birgit Platzer und Peter Penz/ Georg Fischler landete am Sonntag in der Team- Staffel an der fünften Stelle, Gold ging an Deutschland vor den USA und Russland. Auf Bronze fehlten den Gastgebern 66 Tausendstel. Die Titelkämpfe brachten damit für Österreich zweimal Gold für Kindl im Herren- Einzel und im Sprint sowie einmal Silber für Penz/Fischler im Doppelsitzer- Sprint.

Steckbrief von Wolfgang Kindl

Geboren: 18. April 1988 in Innsbruck

18. April 1988 in Innsbruck Wohnort: Natters/Tirol

Natters/Tirol Größe/Gewicht: 1,66 m/78 kg

1,66 m/78 kg Familienstand: ledig

ledig Beruf: Heeressportler

Heeressportler Verein: SV Igls

SV Igls Hobbys: Skifahren, Fußball, Radfahren

Skifahren, Fußball, Radfahren Größte Erfolge:

WM: Gold 2017 in Igls im Sprint und Einzel, Bronze Einzel 2016 in Königssee, Bronze Einzel 2015 in Sigulda

Olympia: 9. 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi

EM: Silber Einzel und Team- Staffel Sigulda 2010, Bronze Einzel Königssee 2017, Silber Staffel Königssee 2017

Weltcup: 2 Siege (Lillehammer am 1. Februar 2015, Park City am 12. Dezember 2015/Sprint)

Junioren- WM: Gold 2008, Bronze 2007