Gold und Silber! Prommegger wieder vor Karl

Die österreichischen Parallel- Boarder haben bei den Weltmeisterschaften in der Sierra Nevada groß abgeräumt! Nachdem am Vortag im Slalom Andreas Prommegger und Daniela Ulbing Gold und Benjamin Karl Silber geholt hatten, doppelten Prommegger und Karl am Donnerstag im Riesentorlauf nach. Und wieder setzte sich der Salzburger Prommegger im Finale gegen den Niederösterreicher Karl durch.