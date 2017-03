Gesamtsieg! Shiffrin ist die neue Kristall- Lady

Skirennläuferin Mikaela Shiffrin steht als Gesamtweltcupsiegerin fest. Die 22- Jährige hat zwei Rennen vor Schluss 198 Punkte Vorsprung auf die Slowenin Ilka Stuhec, die aber am Freitag bekannt gab, auf ein Antreten im Slalom am Samstag beim Saisonfinale in Aspen/Colorado zu verzichten, womit sie auch rechnerisch die junge Amerikanerin nicht mehr einholen kann.