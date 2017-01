Genial! Matthias Mayer siegt in Kitzbühel

Erstmals in dieser Saison hieß ein Super- G-Sieger im Weltcup nicht Kjetil Jansrud! Mit Matthias Mayer durfte ein Österreicher in Kitzbühel auf der Streif jubeln. Mayer: "Enorm lässig! Ich hab voll angedruckt - ein superschneller Super- G. Ich hab zwar nicht alles optimal erwischt, aber das ist im Super- G immer so. Ich bin wirklich megahappy mit dieser Fahrt."

Etwas später ergänzte der Olympiasieger noch: "Es ist ein ganz spezieller Sieg. Durch den heftigen Sturz letztes Jahr in Gröden war die Rückkehr sehr schwer für mich. Heute habe ich mich aber erstmals wieder getraut, voll durchzuziehen, alles runterzulassen. Die ersten Rennen in der Saison waren kein echtes Rennfahren von mir, sondern ein Herantasten."

Matthias Mayer bei seiner verwegenen Siegesfahrt Foto: AP

Bei Max Franz musste er zittern

Zittern musste Mayer im Ziel nur noch bei der Fahrt von Max Franz: Sein Kärntner Landsmann lag bis zur vorletzten Zwischenzeit vorne, hatte dann jedoch einen kleinen Fehler und verlor noch auf Mayer. Mayer gewann am Ende neun Hundertstelsekunden vor dem Südtiroler Christof Innerhofer. Der Schweizer Beat Feuz (+0,44 Sek.) wurde Dritter.

Genial: So erlebte Schauspieler und Sänger Max Schmiedl den Mayer- Sieg:

Völlig verpatzt hat Hannes Reichelt seine Fahrt. Fast bei jedem Tor musste er kämpfen, um im Kurs zu bleiben, beim vorletzten hat es nicht geklappt - ausgeschieden!

Super- G der Herren am Freitag in Kitzbühel:

1. Matthias Mayer (AUT) 1:11,25 Min.

2. Christof Innerhofer (ITA) +0,09

3. Beat Feuz (SUI) +0,44

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,46

5. Max Franz (AUT) +0,59

6. Dominik Paris (ITA) +0,79

7. Peter Fill (ITA) +0,84

8. Josef Ferstl (GER) +0,90

9. Kjetil Jansrud (NOR) +0,92

10. Alexis Pinturault (FRA) +1,02

11. Travis Ganong (USA) +1,05

12. Carlo Janka (SUI) +1,16

13. Vincent Kriechmayr (AUT) +1,29

14. Manuel Osborne- Paradis (CAN) +1,34

15. Romed Baumann (AUT) +1,36

16. Blaise Giezendanner (FRA) +1,43

17. Adrien Theaux (FRA) +1,46

18. Andrew Weibrecht (USA) +1,59

19. Steven Nyman (USA) +1,62

20. Erik Guay (CAN) +1,64

21. Mauro Caviezel (SUI) +1,65

22. Bostjan Kline (SLO) +1,68

23. David Poisson (FRA) +1,78

24. Marcel Hirscher (AUT) +1,80

25. Ralph Weber (SUI) +1,81

26. Christian Walder (AUT) +1,84

27. Luca de Aliprandini (ITA) +1,85

28. Andreas Sander (GER) +2,00

28. Emanuele Buzzi (ITA) +2,00

30. Patrick Küng (SUI) +2,08

30. Otmar Striedinger (AUT) +2,08

Weiters:

37. Daniel Danklmaier (AUT) +2,42

39. Christopher Neumayer (AUT) 1:13,76 +2,51

~

Ausgeschieden u.a.: Mattia Casse (ITA), Adrian Smiseth Sejersted (NOR), Brice Roger (FRA), Dustin Cook (CAN)

Disqualifiziert nach Torfehler: Hannes Reichelt (AUT)