Frenzel holt Nordic Triple in Seefeld - Gruber 3.

Im vierten Anlauf hat es erstmals mit einem Podestplatz für einen Österreicher beim "Triple" der Nordischen Kombination in Seefeld geklappt. Bernhard Gruber sicherte sich am Sonntag im Finale vor tausenden Zuschauern den dritten Rang. An der Spitze gab es nichts Neues: Der Deutsche Eric Frenzel war auch diesmal der Beste, er triumphierte 30,5 Sekunden vor seinem Teamkollegen Johannes Rydzek.