Fourcade gewann Sprint in Nove Mesto - Eberhard 9.

Der Salzburger verbuchte als einziger der Top 20 gleich drei Schießfehler, schrieb aber Laufbestzeit an. Fourcade kam bei seinem 54. Weltcup- Sieg auf eine Strafrunde vor dem fehlerfreien Schipulin. Hinter Eberhard landeten die übrigen Österreicher nur auf den hinteren Plätzen. Daniel Mesotitsch wurde mit über einer Minute Rückstand auf den Sieger 26., David Komatz 29. Simon Eder kam mit drei Fehlern im Stehendanschlag nicht über Rang 49 hinaus. Das Trio geht damit auch im Verfolgungsrennen an den Start. Dominik Landertinger fehlt in Tschechien aufgrund eines grippalen Infekts.

Eberhard: "Ich bin körperlich richtig gut drauf"

Eberhard war nach seiner Vorstellung auf der dritten Weltcup- Station zufrieden. "Ich bin körperlich richtig gut drauf und hatte Top- Material. Liegend hatte ich das Gefühl, voll durchziehen zu können, leider sind die Fehler passiert. Stehend habe ich dann voll riskieren müssen", meinte der 30- Jährige. Der Zeitrückstand vor dem Jagdrennen am Samstag sei "auf alle Fälle in Ordnung". In Nove Mesto geht es zuvor noch am Freitag mit dem Damen- Sprint weiter.

Björndalen fordert Beweise für Doping- Vorwürfe

Ole Einar Björndalen fordert abseits des "täglichen Renngeschäfts" im sich anbahnenden Doping- Skandal um die russischen Biathleten Beweise. "Für mich sind alle sauber, solange sie nicht überführt sind", sagte der Rekordweltmeister und Rekordolympiasieger nach dem Sprint in Nove Mesto. Biathlon- Verbandschef Anders Besseberg hatte vor dem Rennen den Dopingverdacht gegen 31 Russen öffentlich gemacht.

"Wenn nur zehn Prozent davon stimmt, ist das eine Katastrophe. Aber vorher will ich Beweise sehen", sagte Björndalen. Der Norweger forderte, die verdächtigen Biathleten seien genauso zu behandeln wie alle anderen. "So lange sie starten, sind sie hoffentlich sauber", meinte der 42- Jährige.

Das Ergebnis:

1. Martin Fourcade (FRA) 23:48,0 Min. (1 Schießfehler)

2. Anton Schipulin (RUS) +1,6 Sek. (0)

3. Emil Hegle Svendsen (NOR) +6,4 (1)

4. Johannes Thingnes Bö (NOR) +10,5 (1)

5. Wladimir Ilijew (BUL) +15,8 (1)

6. Andrejs Rastorgujevs (LAT) +16,3 (1)

Weiters:

9. Julian Eberhard (AUT) +28,6 (3)

26. Daniel Mesotitsch (AUT) +1:05,2 Min. (1)

29. David Komatz (AUT) +1:08,2 (0)

49. Simon Eder (AUT) +1:41,4 (3)

69. Lorenz Wäger (AUT) +2:19,0 (2)

93. Felix Leitner (AUT) +3:23,1 (6)