Flock rast bei Heimweltcup in Igls aufs Podest

Bereits in St. Moritz und Altenberg war Flock Dritte gewesen, in Lake Placid hatte sie gewonnen. Vor dem letzten Weltcupsaisonbewerb in Pyeongchang Mitte März liegt Flock in der Gesamtwertung mit 1.321 Punkten hinter Jacqueline Lölling (1.366) und Hermann (1.341) auf Rang drei, hat aber noch Chancen auf den Sieg.

Redaktion krone Sport