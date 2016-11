Fettner Dritter in Quali für Springen in Ruka

Mit einem Satz auf 139,5 Meter hat Manuel Fettner am Donnerstagabend in der Qualifikation für das erste Weltcup- Skispringen in Ruka (FIN) den dritten Platz belegt. Nur die beiden Polen Maciej Kot (141,5) und Dawid Kubacki (138) lagen vor ihm. Auch Andreas Kofler (14./131) und Clemens Aigner (33./120,5) sind im Feld der besten 50 dabei, Markus Schiffner schied als 45. mit nur 109 Metern aus.