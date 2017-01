Erstmals seit elf Jahren kein ÖSV- Adler am Podest

Kurioses Tournee- Ende! Kamil Stoch riss in Bischofshofen das Ruder herum, sicherte sich per Tagessieg auch die Gesamtwertung. Auch, weil mit Tande (Bindungsbolzen defekt, siehe Video oben) und Kraft (25.) die Konkurrenten abstürzten. Dem in Innsbruck noch außer Gefecht gesetzten Hayböck glückte zumindest Podest- Hattrick.

Tournee-Podium: Kamil Stoch mit Piotr Zyla (links) und Daniel Andre Tande (rechts) Foto: GEPA

Beim Auftakt waren die rot- weiß- roten Adler der Konkurrenz auf und davon gesprungen. Kraft Sieger, Hayböck Dritter, mit Fettner und Kofler gab es weitere zwei Top- 11- Plätze. Nach Krafts Platz drei in Garmisch machte den Kuttin- Jungs in Innsbruck der Wind und vor allem der Magen- Darm- Virus einen Strich durch die Rechnung. Noch immer nicht ganz fit, blieb am Freitag beim Abschluss in Bischofshofen ein krönendes Ende aus. Kein rot- weiß- roter Adler auf dem Tournee- Podium: Das hatte es zuletzt 2005/06 gegeben.

Bitterer Tournee- Abschluss für Kraft

Besonders bitter war das Heimspringen für Stefan Kraft: Der 23- jährige Hausherr schien nach den Bergisel- Kapriolen nicht mehr zulegen zu können. Zwar stand "Krafti" wieder mehr "Saft" zur Verfügung. Er schaffte es aber nur, sich als Zweiter der Lucky- Loser- Wertung fürs Finale zu qualifizieren. Der Totalangriff auf die Tournee- Wertung war da bereits abgeblasen. Am Ende blieb nur Platz 25 - Rückfall auf Rang sechs in der Gesamtwertung. "Ich bin total ratlos, ich habe mich nicht gespürt", war Kraft natürlich enttäuscht.

Hayböck rettet ÖSV- Ehre

Immerhin: Michael Hayböck rettete als Zweiter die ÖSV- Ehre: "Ich habe keine Ahnung, wo diese Energie hergekommen ist", grinste der "Hai", der Innsbruck krank hatte auslassen müssen. "Beim Mittagessen haben ,Krafti‘ und ich uns angesehen und gerätselt, wie wir den Teller Frittatensuppe runterkriegen würden!" Fettner konnte sich als bester Österreicher über den fünften Gesamtplatz nicht wirklich freuen: "Zwei versemmelte Wettkämpfe. Es geht bei der Tournee um das Stockerl."

Valentin Snobe, Kronen Zeitung