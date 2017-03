Erstes X- Games- Gold für Anna Gasser

Für Weltcup- Gesamtsiegerin Anna Gasser hat sich der Verzicht auf ein Antreten beim WM- Bewerb der Snowboarderinnen in Slopestyle ausgezahlt. Beim stattdessen bestrittenen Slopestyle bei den Europa- X-Games gewann sie am Freitag in Lillehammer mit 89,00 Punkten vor der aktuellen Olympiasiegerin Jamie Anderson (88,00) und deren US- Teamkollegin Julia Marino (86,66).