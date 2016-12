Eder schießt sich aus dem Rennen, Sieg an Fourcade

Ein bitteres Rennen für Österreichs Biathlon- Herren: Beim Massenstart in Nove Mesto gab es wieder kein Top- Ergebnis. Julian Eberhard überzeugte zwar mit einer starken Laufleistung, landete aber schlussendlich mit fünf Schießfehlern nur auf Rang 18. Simon Eder lag zur Halbzeit sogar in Führung, vergab aber eine Top- Platzierung beim dritten Schießen und wurde 23. Der Sieg ging erneut an Martin Fourcade.