"Duell auf Augenhöhe!" Kraft will die große Kugel

Doppelweltmeister Stefan Kraft will seine Traumsaison in Planica mit dem erstmaligen Gewinn der großen Kristallkugel krönen. Der Salzburger sieht dem Zweikampf mit Kamil Stoch zuversichtlich entgegen. "Ich will es so durchziehen, wie ich es bisher gemacht habe. Ich habe mich gut ausgerastet und bin perfekt vorbereitet", betonte Kraft vor den letzten Einzelbewerben am Freitag und Sonntag.