DSV- Doppelsieg in Seefeld ++ Pommer knapp Vierter

Nur 2,6 Sekunden haben David Pommer am Freitag zum ersten Karriere- Podestplatz gefehlt. Der Lokalmatador klassierte sich zum Auftakt des Seefelder "Nordic Triple" im Weltcup der Nordischen Kombination an der vierten Stelle, knapp hinter dem Italiener Samuel Costa. Johannes Rydzek beendete nach Zielfoto- Entscheid die Seefelder Siegesserie seines zweitplatzierten DSV- Teamkollegen Eric Frenzel. Bereits zum vierten Mal in dieser Saison musste damit ein ÖSV- Kombinierer mit dem vierten Rang vorliebnehmen.