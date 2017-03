Doppel- Weltmeister Kraft: Party in seiner Heimat

Skisprung- Doppelweltmeister Stefan Kraft ist am Sonntagabend am heimatlichen Flughafen in Salzburg feierlich empfangen worden. Der 23- Jährige, der bei der WM in Lahti sowohl von der Groß- als auch von der Normalschanze Gold sowie Silber im Mixed- und Bronze im Teambewerb geholt hatte, wurde bereits auf dem Rollfeld von seiner Familie und Freundin mit einem Transparent begrüßt. (Im Video oben sein Sprung zu Doppel- Gold).