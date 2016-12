Doping: Langlauf- Olympiasieger Legkow suspendiert

Nach Julia Iwanowa haben auch Langlauf- Olympiasieger Alexander Legkow sowie Jewgeni Below ihre Doping- Sperren öffentlich gemacht. Die beiden Russen beteuerten in einer Presseerklärung vom Dienstag zugleich aber ihre Unschuld. Sie wollten noch vor dem Start der am Silvestertag beginnenden Tour de Ski die Aufhebung ihrer vorläufigen Suspendierung bei der FIS beantragen.