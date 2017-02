Diese fünf ÖSV- Ladys starten im WM- Super- G!

Titelverteidigerin Anna Veith sowie Christine Scheyer, Nicole Schmidhofer, Tamara Tippler und Stephanie Venier werden für Österreich am Dienstag im Super- G bei den alpinen Ski- Weltmeisterschaften in St. Moritz an den Start gehen (12.00 Uhr). Die zuletzt von Kniebeschwerden geplagte Scheyer bestand den Formtest beim Training am Sonntag in Seefeld.