Die Heim- Hits kommen für Anna Veith noch zu früh!

Das war auch in den letzten Trainings klar ersichtlich. Man kann der 27- Jährigen, die im zweiten Semmering- Riesentorlauf den 25. Platz belegt hatte, somit am Samstag durchaus bereits wieder ein Top- 20- Ergebnis zutrauen. Oder sogar mehr. Was aber vermutlich auch nicht viel daran ändern würde, dass sie bei den nächsten Heimrennen fehlen dürfte.

"Es wäre unlogisch, wenn sie dort fährt", so Kriechbaum, "weil sie bisher überhaupt nicht Abfahrt oder Super- G trainiert hat." In Zauchensee, wo Veith als Salzburgerin echte Lokalmatadorin wäre, steht am 14. Jänner eine Abfahrt und am 15. eine Kombination auf dem Programm. Sollte sie da wirklich nicht starten, blieben immer noch zwei Möglichkeiten, vor der WM doch noch Speedrennen zu bestreiten: an den letzten beiden Jänner- Wochenenden zuerst in Garmisch und dann in Cortina, wo jeweils Abfahrt und Super- G gefahren werden.

Anna Veith Foto: APA/EXPA/ERICH SPIESS

Entscheidende Tage

Größer als die Chance auf einen Start von Veith scheint da jedenfalls jene auf das Comeback der Lindsey Vonn zu sein. Was den Veranstaltern natürlich jede Menge zusätzliche Aufmerksamkeit einbringen würde. Und zwar weltweit. Die 32- jährige US- Amerikanerin trainiert nach ihrem komplizierten Oberarmbruch derzeit in ihrer Heimat erstmals wieder auf Schnee. Wenn dabei alles nach Plan läuft, kommt sie Anfang nächster Woche nach Europa. Und dann vielleicht gleich nach Zauchensee …

Peter Frauneder, Kronen Zeitung