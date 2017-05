Deutsches Ski- Talent nach Trainingssturz gelähmt

Nicolai Sommer galt als eines der größten Talente im DSV- Team. In der vergangenen Saison erreichte er in seiner Altersklasse in der Super- G-Weltrangliste den zweiten Platz.

Bei einem Trainingssturz in Tirol verletzte sich der 16- Jährige schwer. Vor wenigen Tagen erhielt Sommer im Krankenhaus in Salzburg die schockierende Diagnose: Querschnittlähmung. Der deutsche Nachwuchsskifahrer wird nie wieder gehen können.

Sein Skiklub TSV Waging reagierte mit einem Spendenaufruf. Auch Ex- Langläufer Tobias Angerer und Felix Neureuther möchten dem jungen Sportler helfen. "Mich berührt das Schicksal von Nicolai sehr. Wenn ihr helfen könnt, dann tut es bitte", postete der Slalom- Star auf Facebook.