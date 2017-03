Debütant Schiffner schafft Quali für Großschanze

Der nasse Neuschnee setzte sich in der Anlaufspur fest, bremste und verhinderte mit Fortdauer der Ausscheidung weite Flüge. Stefan Kraft kam auf 118,5 Meter und war zufrieden. "Wenn es hier auf etwas angekommen ist, ist mir der Sprung immer sehr gut gelungen. Ich bin positiv gestimmt", erklärte der Normalschanzen- Champion.

Sein Zimmerkollege Hayböck hat den Rhythmus hingegen noch nicht optimal gefunden. "Es bremst in der Spur", sagte der Oberösterreicher. Diese Übungseinheit sei für ihn ohne Nutzen gewesen. "Wenn ich in die Sauna gegangen wäre, hätte es mir mehr gebracht", meinte Hayböck und hofft auf neues Glück am Donnerstag. "Die Ausgangslage könnte besser sein."

Manuel Fettner kam auf 121,5 Meter und damit dem Besten der fix Qualifizierten, Peter Prevc (127,5 m), am nächsten. "Die Sprünge passen, ich freue mich auf den Bewerb", sagte der 31- Jährige. Schiffner möchte es in der Konkurrenz besser machen als in der Qualifikation. "Da war ein Fehler dabei, den ich nicht mehr machen darf", sagte der Oberösterreicher.

Die Deutschen Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler, Medaillengewinner auf der Normalschanze, hatten auf die ersten zwei Trainingstage verzichtet. Sie landeten bei ihrer Generalprobe bei 114 bzw. 105,5 Metern. Weltcup- Spitzenreiter Kamil Stoch setzte in dem wenig aussagekräftigen Durchgang bei 113,5 Metern auf.