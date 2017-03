Dahlmeier holt bei Olympia- Test 9. Saisonsieg

Laura Dahlmeier hat beim Biathlon- Weltcup in Pyeongchang auch die Verfolgung gewonnen und mit ihrem neunten Saisonsieg einen weiteren Schritt Richtung Gesamtweltcup gemacht. Die siebenmalige Weltmeisterin setzte sich am Samstag nach ihrem Sprinterfolg auch im Jagdrennen durch und fuhr damit ihren fünften Sieg in Serie ein.