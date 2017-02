Dahlmeier erobert fünftes Gold! Hauser enttäuscht

Die Deutsche Laura Dahlmeier hat ihre famose Biathlon- WM in Hochfilzen mit Gold im Massenstart gekrönt. Die 23- Jährige holte am Sonntag zum Abschluss den fünften Titel, das hat vor ihr noch niemand bei einer WM geschafft. Außerdem steht für Dahlmeier in Tirol auch noch eine Silberne zu Buche. Den 12,5- km- Bewerb gewann sie vor Susan Dunklee (USA). Bronze ging an Kaisa Mäkäräinen (FIN).