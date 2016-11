Conny Hütter: "Es fängt wieder bei null an!"

Vor einem Jahr ist in Lake Louise Conny Hütters Stern aufgegangen. Dreimal landete sie in den drei Rennen auf dem Podium. Der Auftakt einer Traumsaison, die im März im Super- G-Erfolg in Lenzerheide gipfelte. Nach dem durchwachsenen Saisonstart der Damen ruhen die Hoffnungen beim Speed- Auftakt in Kanada ganz auf der steirischen Sportlerin des Jahres.