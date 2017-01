Comeback- Wunder: Schlierenzauer mit Fabelsprung!

Unfassbar! Er ist der größte Skispringer aller Zeiten: Gregor Schlierenzauer hat am Sonntag an seinem Comeback- Wochenende (!) nach über einem Jahr erst die Qualifikation für den zweiten Bewerb in Wisla gewonnen und danach im ersten Wettkampf- Durchgang einen Fabelsprung ausgepackt! Er segelte auf sensationelle 135,5 Meter und liegt nach Durchgang eins auf Rang vier hinter Stoch, Prevc und Kot. "Ein richtig lässiger Sprung", schwärmte er. Der zweite Durchgang läuft derzeit.