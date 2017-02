Chiara Hölzl gewinnt Qualifikation für WM- Bewerb

Die 19- jährige Salzburgerin, die wie alle anderen Qualifikantinnen mit zwei Luken mehr Anlauf (Gate 19) als die besten Zehn in die Spur ging, war dementsprechend zufrieden. "Es war schon ein bisserl Überwindung heute, das umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe", meinte Hölzl. "Ich habe einfach gestern und heute noch einmal ein bisserl was verändert, vom Gefühl her beim Springen", erklärte die Vize- Weltmeisterin im Mixed von 2013. Vorgewarnt waren die Springerinnen schon von den Kombinierern geworden, dass es im Aufsprung "stoppt". "Das war beim zweiten Sprung ein bisserl schwierig."

Hölzl will sich nochmal steigern

Hölzl würde sich nun für den Bewerb "so eine Steigerung wie von Dienstag auf heute" wünschen. In erster Linie möchte sie ihren Sprung konsequent durchziehen. "Wenn ich sehe, es geht dahin, dass ich cool und über dem Ski bleibe und schön zum Telemark hinkomme."

Hinter Hölzl landeten mit Elena Runggaldier und Manuela Malsiner zwei Italienerinnen schon mit über neun Punkten Rückstand. Malsiner war sogar zwei Meter weiter als Hölzl gesprungen, hatte aber weit bessere Windbedingungen.

Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Hölzl und Daniela Iraschko-Stolz Foto: APA/ÖSV/KOTLABA

Für Seifriedsberger (93 m) und Daniela Iraschko- Stolz (89 m) hatte die Qualifikation freilich eher Trainingscharakter. "Das war auf jeden Fall schon besser als im Training, aber über dem Vorbau tue ich mich noch ein bisschen schwer. Vom Tisch gefällt es mir auch schon besser", konstatierte die Oberösterreicherin. Und Ex- Weltmeisterin Iraschko- Stolz glaubt schon Möglichkeiten gefunden zu haben, wie sie in dem etwas eigenwilligen Anlauf in Lahti die richtige Anfahrtsposition macht. "Ganz ist es noch nicht gelungen, aber bei dem Sprung war jetzt schon mehr richtig als falsch. Auch wenn die Weite nicht so großartig war, das Training nehme ich nie so ernst."

Favoritinnen eher unauffällig

Die 33- jährige Steirerin hofft auf gute Verhältnisse am Bewerbstag: "Du brauchst sowieso Glück. Die Leute, die ein Plus hinten stehen haben, kommen nicht auf die große Weite", spielt sie auch auf die Windbedingungen an. "Natürlich kann ich noch viel mehr, morgen zählt's."

Eher unauffällig blieben auch die größten Favoritinnen: Die bereits vierfache Weltcup- Gesamtsiegerin Sara Takanashi landete bei 92,5 m, ihre japanische Landsfrau Yuki Ito bei 92 und die Norwegerin Maren Lundby nur bei 88,5. Auch Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Carina Vogt zeigte mit 93 Metern nicht ihr volles Potenzial. Die Damen- Konkurrenz geht am Freitag (16.30 Uhr MEZ) in Szene.

Ergebnisse Damen, Normalschanze, Qualifikation:

1. Chiara Hölzl (AUT) 123,6 Punkte (96,5 m)

2. Elena Runggaldier (ITA) 114,4 (91,5)

3. Manuela Malsiner (ITA) 114,0 (98,5)

4. Lea Lemare (FRA) 113,7 (92,5)

5. Spela Rogelj (SLO) 112,0 (92,0)

6. Sarah Hendrickson (USA) 111,3 (91,0)

U.a. vorqualifiziert: Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 93,0 m - Carina Vogt (GER) 93,0 - Sara Takanashi (JPN) 92,5 - Yuki Ito (JPN) 92,0 - Daniela Iraschko- Stolz (AUT) 89,0 - Maren Lundby (NOR) 88,5