BROOOOOONZE für Österreichs Staffel bei Heim- WM!

Landertinger lag bis zum letzten Schießen mit dem da schon führenden Anton Schipulin und Martin Fourcade im Kampf um den Sieg. Wegen eines Nachladers ging es danach zwar nicht mehr um Gold und Silber. Den gleichzeitig vom Schießstand weggelaufenen Deutschen Simon Schempp hängte der Ex- Weltmeister aber mit einer unwiderstehlichen Attacke im letzten langen Anstieg ab. "Geil, eine Medaille. Es ist wirklich, wirklich wunderschön. Ich bin stolz, dass ich da vor dieser Kulisse laufen darf. Mit der Medaille ist das Ziel erreicht, ich bin sehr glücklich", meinte Landertinger, der Schempp schlussendlich um 9,5 Sekunden distanzierte.

Landertinger: "Gott sei Dank ist es sich ausgegangen"

Die Verantwortung als Schlussläufer sei das Grauslichste, das es gibt. "Ich habe es im Schießen gut durchgezogen und dann gegen Schempp noch einmal spannend gemacht. Gott sei Dank ist es sich ausgegangen. Ich habe alles herausgeholt", betonte der Hochfilzener. Auf Fourcade fehlten ihm 14,3 Sekunden. Schipulin lag 20,1 Sekunden vor dem Olympia- Zweiten im Sprint. Das Bronze- Quartett sorgte im Wettstreit von 26 Nationen für die erst dritte ÖSV- Staffel- Medaille in der WM- Geschichte nach Bronze vor zwölf Jahren in Hochfilzen und Silber 2009. Insgesamt war es Nummer 15.

Mesotitsch: "Es fühlt sich genauso genial an wie 2005"

Mesotitsch war auch schon 2005 Teil des rot- weiß- roten Teams gewesen. "Es fühlt sich genauso genial an wie damals. Wir sind total überwältigt von den Emotionen. Diese Medaille gehört zu einem Riesenanteil unseren Wachslern. Sie können heute den ganzen Abend durchfeiern, es geht alles auf uns", sagte Mesotitsch. Diese dürfte für seine Teamkollegen allerdings kurz ausfallen. Denn Eberhard, Eder und Landertinger sind auch noch am Sonntag im Massenstart im Einsatz. Eder und Landertinger gehörten 2009 und wie Mesotitsch auch schon bei den Olympia- Medaillen 2010 (Silber) und 2014 (Bronze) den erfolgreichen ÖSV- Staffeln an.

Eder: "Wir haben darauf sehr lange warten müssen"

Startläufer Mesotitsch (1 Nachlader) hatte als Achter an Eberhard übergeben. Der Salzburger (4) verbesserte sich auf Rang fünf, ehe Eder (3) das Team in die Medaillenränge schob. "Unbeschreiblich, wir haben schon von dieser Medaille geträumt, seit wir wissen, dass die WM in Hochfilzen ist. Wir haben darauf sehr lange warten müssen, aber jetzt ist es umso schöner", so Eder. Eberhard, der bisher mit zwei Top- Ten- Ergebnissen in den Einzelrennen der beste ÖSV- Mann gewesen war, durfte sich über seine erste Medaille freuen. "Ich war dreimal knapp dran, diese Medaille gehört aber der ganzen Mannschaft. Darum freue ich mich für alle umso mehr, dass wir heute endlich mal etwas in der Hand haben", sagte Eberhard.

Schröcksnadel: "Jetzt haben wir eine Medaille und sind sehr zufrieden"

ÖSV- Cheftrainer Reinhard Gösweiner atmete am Schießstand nach der Entscheidung kräftig durch. "Die Erleichterung ist riesengroß, weil man darf sich echt nichts leisten, das hat man heute wieder gesehen", sagte Gösweiner. Landertinger habe wieder einmal bewiesen, welch bärenstarker Schlussläufer er ist. Auch der aus St. Moritz eingeflogene ÖSV- Präsident Peter Schröcksnadel strahlte. "Wenn wir als Veranstalter keine Medaille gewonnen hätten, wäre das bitter gewesen - jetzt haben wir eine und sind sehr zufrieden. Vielleicht gibt es ja noch eine", meinte Schröcksnadel und bewunderte die Stimmung im Stadion. "Wenn ich das mit St. Moritz vergleiche, ist es hier um vieles besser. Da braucht es in St. Moritz schon einen guten Tag."

Das Ergebnis:

1. Russland (Alexej Wolkow, Maxim Zwetkow, Anton Babikow, Anton Schipulin) 1:14:15,0 Std. (0 Strafrunden + 3 Nachlader)

2. Frankreich (Jean Guillaume Beatrix, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Martin Fourcade) + 5,8 Sek. (0+4)

3. Österreich (Daniel Mesotitsch, Julian Eberhard, Simon Eder, Dominik Landertinger) +20,1 (0+10)

4. Deutschland (Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp) +29,6 (0+8)

5. Italien +1:30,8 Min. (0+5)

6. Ukraine +1:41,3 (0+10)

7. USA +1:50,5 (0+8)

8. Norwegen +2:22,3 (1+8)

9. Bulgarien +2:50,3 (1+7)

10. Tschechien +3.10,0 (1+15)

Steckbriefe der bronzenen ÖSV- Herren- Staffel

Julian Eberhard (30 Jahre)

Geboren am: 9. November 1986 in Saalfelden (S)

Wohnort: Saalfelden (S)

Größe/Gewicht: 1,94 m/84 kg

Familienstand: ledig

Verein: HSV Saalfelden

Trainer: Reinhard Gösweiner

Hobbys: Fachsimpeln, Entspannen

Homepage: www.julianeberhard.at

Größte Erfolge:

Olympia: Keine Teilnahme

WM: Bronze Staffel 2017 Hochfilzen; 26. Verfolgung Oslo 2016; 36. Sprint Oslo 2016

Weltcup: 2 Siege (Sprint Chanty- Mansijsk 2016 und Oberhof 2017); 1 x Zweiter (Sprint Ruhpolding 2017); Vierter Sprint Canmore 2016; Gesamt- 24. 2015/16; 4. WM- Teilnahme

Simon EDER (33)

Geboren am: 23. Februar 1983 in Zell am See (S)

Wohnort: Saalfelden (S)

Größe/Gewicht: 1,85 m/79 kg

Familienstand: ledig, Tochter Marlene

Verein: HSV Saalfelden

Trainer: Alfred Eder, Sandra Flunger

Hobbys: Sport

Homepage: http://www.edersam.com

Größte Erfolge:

Olympia: Silber Staffel Vancouver 2010; Bronze Staffel Sotschi 2014; Vierter Verfolgung Vancouver 2010; Vierter Einzel Sotschi 2014

WM: Silber Staffel Pyeongchang 2009; Bronze Einzel Oslo 2016; Bronze Staffel 2017 Hochfilzen

Weltcup: 3 Siege (Massenstart Chanty- Mansijsk 2009, Verfolgung Oslo 2014, Verfolgung Ruhpolding 2016); 8 x Zweiter; 5 x Dritter; Gesamtfünfter 2013/14 u. 2015/16; Gesamtzweiter Verfolgung 2009/10, Einzel 2013/14 u. 2015/16; Gesamtdritter Verfolgung 2013/14; Junioren- WM: Gold Einzel 2002, Bronze Sprint 2004; 9. WM- Teilnahme

Dominik LANDERTINGER (28)

Geboren am: 13. März 1988 in Braunau/OÖ

Wohnort: Hochfilzen (T)

Größe/Gewicht: 1,89 m/80 kg

Familienstand: ledig

Verein: HSV Hochfilzen

Trainer: Reinhard Gösweiner

Hobbys: Radfahren, Autos, Fischen

Homepage: http://www.dominik- landertinger.com

Größte Erfolge:

Olympia: Silber Sprint Sotschi 2014; Silber Staffel Vancouver 2010; Bronze Staffel Sotschi 2014

WM: Gold Massenstart und Silber Staffel Pyeongchang 2009; Silber Einzel Oslo 2016; Bronze Staffel 2017 Hochfilzen

Weltcup: 2 Siege (Massenstart Pyeongchang 2009, Chanty- Mansijsk 2010); 11 x Zweiter, 3 x Dritter; Gesamtdritter 2012/13; Gesamtsieger Massenstart 2008/09

Junioren- WM: Staffel- Gold und Sprint- Silber 2007; Staffel- Silber und Einzel- Bronze 2006; 7. WM- Teilnahme

Daniel MESOTITSCH (40)

Geboren am: 22. Mai 1976 in Villach (K)

Wohnort: St. Jakob im Rosental (K)

Größe/Gewicht: 1,81 m/78 kg

Familienstand: verheiratet, 3 Kinder (Soli, Sami und Lasse)

Verein: Union Rosenbach

Trainer: Reinhard Gösweiner

Hobbys: Familie

Homepage: www.daniel- mesotitsch.at

Größte Erfolge:

Olympia: Silber Staffel 2010 Vancouver; Bronze Staffel 2014 Sotschi; Fünfter Massenstart 2010 Vancouver

WM: Silber Staffel 2009 Pyeongchang; Bronze Staffel 2005 Hochfilzen; Bronze Staffel 2017 Hochfilzen; 4. Sprint u. Verfolgung 2012 Ruhpolding

Weltcup: 3 Siege (Einzel 2002 Antholz, Verfolgung 2010 Antholz, Einzel 2010 Pokljuka); Zweiter Einzel Antholz 2010; 3 x Dritter (zuletzt Einzel Östersund 2013); 12. WM- Teilnahme