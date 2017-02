Bravo, Michi! Kombi- Bronze für Kirchgasser

Bronze für Michaela Kirchgasser! Die Salzburgerin wurde am Freitag in der WM- Kombination in St. Moritz Dritte hinter den beiden Schweizerinnen Wendy Holdener und Michelle Gisin. Topfavoritin Lara Gut konnte nicht zum Slalom antreten, weil sich sich beim Einfahren schwer verletzte. Im Video oben sehen Sie die Slalomfahrt von Michaela Kirchgasser!