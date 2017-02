Bode Miller ist bei der Ski- WM in St. Moritz dabei

Der Doppel- Weltmeister wird die Rennen vor Ort analysieren. Im Team seiner Landsleute zählen Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin und Travis Ganong wohl zu den größten Medaillenanwärtern.

Miller selbst strebt schon lange ein Comeback im Ski- Weltcup an. In der Saison 2017/18 könnte es so weit sein, stellte der US- Amerikaner zuletzt in Kitzbühel in Aussicht, einen konkreten Fahrplan hat er aber noch nicht.

Streit mit Head

Ende 2017 verliert eine mit seiner Ex- Skifirma Head abgeschlossene Vereinbarung ihre Gültigkeit, die Renneinsätze derzeit unmöglich macht. Miller hatte dagegen in Kalifornien Klage eingereicht, die wurde allerdings von dem Richter mit der Begründung abgewiesen, dass das Gericht nicht zuständig sei. Miller hätte die Klage in Colorado einbringen können, wo Head USA seinen Firmensitz hat, davon nahm er mit Verweis auf die hohen Verfahrenskosten aber Abstand. "Wir haben uns entschieden, das Geld anders auszugeben", so Miller, der die Leistungen von Marcel Hirscher & Co. bei der Ski- WM genau unter die Lupe nehmen wird.