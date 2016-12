Bob- &- Skeleton- WM 2017 nicht in Sotschi!

Angesichts der massiven Dopingvorwürfe gegen Russland im McLaren- Report werden die Bob- und Skeleton- Weltmeisterschaften vom 15. bis 27. Februar 2017 nicht in Sotschi stattfinden. Das teilte der Internationale Verband IBSF am Dienstagabend in Lausanne mit. "In den kommenden Tagen" werde über den neuen Austragungsort entschieden.