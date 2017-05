Bob- Olympiasieger Holcomb stirbt mit 37 Jahren

Der frühere Bob- Olympiasieger Steven Holcomb aus den USA ist tot. Die Leiche des 37- Jährigen wurde Samstagfrüh in seinem Zimmer im Olympischen Trainingszentrum in Lake Placid im US- Bundesstaat New York gefunden, wie das Olympische Komitee des Landes (USOC) mitteilte. Die Todesursache wurde nicht genannt. Oben im Video sehen Sie den Olympiasieg mit dem US- Team 2010 in Vancouver!