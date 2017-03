Björgen dominiert 30- km- Rennen - Stadlober 14.

Marit Björgen hat ihre Vormachtstellung im Ski- Langlauf einmal mehr unter Beweis gestellt. Die 18- fache Weltmeisterin, die zuletzt allein in Lahti vier Mal WM- Gold geholt hatte, gewann am Sonntag die 30 km klassisch beim Weltcup im nordischen "Mekka" auf dem Holmenkollen in überlegener Manier. Nicht weniger als 2:05,8 Minuten Rückstand wies die zweitplatzierte Finnin Krista Pärmäkoski bereits auf.