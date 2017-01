Beendet Ivica Kostelic in Wengen seine Karriere?

Es ist wohl so weit: Ski- Ass Ivica Kostelic dürfte am Freitag in der Alpinen Kombination von Wengen seine Karriere beenden! Der 37- jährige Kroate kündigte dies in einem Interview mit der Schweizer Nachrichtenagentur sda an. "Es ist eine so große Liebe und so viel Leidenschaft vorhanden, dass ich es ja schon kaum aussprechen kann, dass diese Kombi wahrscheinlich mein letztes Rennen sein wird", sagte Kostelic.