Beat Feuz leidet an Gesichtsnerv- Lähmung

Der Abfahrts- WM- Dritte Beat Feuz leidet an einer Lähmung des rechten Gesichtsnervs. Das gab der Schweizer Skiverband am Samstag bekannt. Feuz habe seit seiner Anreise zum Schneetraining in Colorado an Symptomen gelitten. Umfangreiche Abklärungen am neurologischen Zentrum der Universitätsklinik in Denver brachten nun die Diagnose.