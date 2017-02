Baldauf im Skating- Sprint im Viertelfinale out

Der 26- jährige Pellegrino holte seine erste Einzel- Medaille bei einem Großereignis, er setzte sich im Sechser- Finale vor dem Russen Sergej Ustjugow (+0,15 Sek.) und dem Norweger Johannes Hösflot Kläbo (+0,44) durch. Titelverteidiger und Rekord- Weltmeister Petter Northug (NOR) hatte es nach einer bisher schwachen Saison als Lucky Loser in den Endlauf geschafft und wurde Fünfter. Caspersen Falla (26) holte nach zweimal Bronze nun auch bei der WM Gold. Sie bezwang im Finish Jessica Diggins (+1,66), die Weltmeisterin im Teamsprint 2013, und Kikkan Randall (3,76/beide USA). Titelverteidigerin Marit Björgen (NOR) war im Viertelfinale ausgeschieden.

Baldauf: "Mein Ziel wäre das Halbfinale gewesen"

Von den vier Österreichern präsentierte sich Baldauf am stärksten. Der 24- jährige Vorarlberger stieg als 21. der Qualifikation ins Viertelfinale der besten 30 auf. In seinem Lauf landete Baldauf an der vierten Stelle, 0,54 Sekunden fehlten auf den direkten Aufstiegsplatz und eine Sekunde, um als Lucky Loser unter die besten zwölf zu kommen. "Es war taktisch perfekt, ich kam als Zweiter in die letzte Abfahrt. Da haben mich aber zwei Konkurrenten überholt", meinte der leichtgewichtige Athlet. "Mein Ziel wäre das Halbfinale gewesen, aber irgendwann kommt das Glück zurück", sagte Baldauf.

Tritscher: "Am Schluss war ich körperlich am Limit"

Tritscher hatte sich seinen wichtigsten WM- Auftritt ganz anders vorgestellt. Der Olympia- Siebente von Sotschi scheiterte beim Griff nach einer weiteren guten Platzierung schon in der Qualifikation. Als 33. fehlten dem 28- Jährigen nur 1,1 Sekunden zum Weiterkommen, aber 11,47 auf die Bestzeit des Russen Ustjugow. "Ich habe die langsameren Verhältnisse als am Vortag etwas unterschätzt und bin es zu aggressiv angegangen", sagte der Saalfeldener. "Am Schluss war ich körperlich am Limit." Tritscher setzt nun auf die Massenstartrennen. Der 50- km- Bewerb am Schlusstag (5. März) bildet einen Fixpunkt, über ein Antreten im Skiathlon am Samstag wollte er am Freitag entscheiden. "So schnell gebe ich nicht auf."

Unterweger: "In den nächsten Jahren will ich mich im Weltcup etablieren"

Lisa Unterweger verpasste einen Platz unter den besten 30 um 3,1 Sekunden. Sie hat erst einen Weltcup- Bewerb (in der vergangenen Saison) bestritten, die WM war völliges Neuland. Von der Atmosphäre beeindruckt, erfüllte Unterweger aber ihre eigenen Erwartungen: Erfahrung zu sammeln im Hinblick auf Seefeld 2019 stand für die 22- Jährige im Vordergrund. "Jetzt weiß ich, wo ich stehe, in den nächsten zwei Jahren will ich mich fix im Weltcup etablieren und so weit nach vorne kommen wie möglich", sagte die Steirerin, die von ihrem Vater trainiert wird.

WM- Debütant Luis Stadlober vermochte sein Potenzial nicht auszuschöpfen. "Ich bin von Anfang an nicht ins Laufen gekommen. Ich war überhaupt nicht spritzig", sagte der Salzburger, nachdem er als 45. den Aufstieg um 6,18 Sekunden verpasst hatte. Der erst am Montag nominierte Niklas Liederer wurde gleichsam ins kalte Wasser geworfen. Der 25- Jährige kam über den 79. Platz (+26,80) nicht hinaus.