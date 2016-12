Auch ÖSV- Damen suchen in Zauchensee den Speed

Das Training auf der Zauchenseer Weltcup- Piste hat sich schon bei den Herren ausgezahlt. Unmittelbar nach Sondereinheiten in Saalbach und Zauchensee gewann Max Franz die Weltcup- Abfahrt im Grödnertal. Hütter hatte kürzlich mit Platz zwei in Val d'Isere für den ersten Podestplatz der ÖSV- Damen gesorgt. Sie ist nun zwar erkrankt, hat aber beste Erinnerungen an die Piste in Salzburg. Im Vorjahr wurde sie dort sowohl im Abfahrts- Sprint als auch im Super- G Dritte.

In Zauchensee steigt nach Lake Louise und Val d'Isere der nächste Speed- Event im Damen- Weltcup. Die Kälberloch- Strecke ist jetzt schon praktisch "rennfertig". OK- Vizepräsident Michael Walchhofer, Abfahrts- Weltmeister von 2003, ist überzeugt, dass sie die selektivste Damen- Abfahrt im Kalender überhaupt ist.

Ein Hauptaugenmerk von Österreichs Speed- Truppe mit Elisabeth Görgl, Mirjam Puchner, Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer, Sabrina Maier, Stephanie Venier und Christine Scheyer lag im Training auf der außergewöhnlichen Passage namens Hot Air. "Hier machen die Läuferinnen Bekanntschaft mit ein paar sehr giftigen Kurven. Und perfekt zum Üben war auch der Jagersprung, der über 45 Meter weit geht", schwärmte Assinger.