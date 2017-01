Assinger muss nach Macho- Spruch zum Genderseminar

Angesprochen darauf, dass eine Frau gerne einmal die Rennpiste runtergefahren wäre, prustete Assinger mehrmals und sagte Folgendes: "Frauen auf der Streif? Bitte nur bei Neuschnee!"

Was Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister davon hält, dass Frauen (Lindsey Vonn) bei einem Männerrennen mitfahren wollen, sehen Sie oben im Video.

Danach wurde das Thema schnell wieder gewechselt, damit sich Assinger nicht noch weiter verstricken kann. Aber das Thema Frauen gegen Männer im Skisport war in der vergangenen Woche ja schon immer wieder durch Lindsey Vonn angeheizt worden. Sie will ja unbedingt in Lake Louise in einem Weltcuprennen gegen die Herren antreten.

ORF- Fernsehsportchef Hans Peter Trost stellte am Donnerstag klar, "dass alle unsere Sportkommentatoren und Co- Kommentatoren ein Genderseminar besuchen oder bereits besucht haben".