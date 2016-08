Anna Veith verzichtet auf Übersee- Vorbereitung

Anna Veith, zweifache Gesamtweltcupsiegerin und Olympiasiegerin im Super G 2014, hat entschieden, auf die Saisonvorbereitung in Übersee zu verzichten. Dies gab sie am Mittwoch auf ihrer Facebook- Seite bekannt. Sie sei "happy, dass die Bedingungen auf Europas Gletschern so gut sind, dass eine Überseereise nicht nötig sein wird".