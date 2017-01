Anna Veith und der schwere Kampf mit der Geduld

Dort bestreitet sie nach ihren zwei Rennen am Semmering (ein Ausfall und Platz 25) und dem Start in Maribor (out nach starkem erstem Durchgang) den vierten Riesentorlauf seit ihrer schweren Verletzung. Vergangene Woche hat sie bereits einen Tag in Südtirol trainiert: "Das wird sehr speziell, dieser Hang wird uns alles abverlangen."

Nur ein guter Durchgang?

Ihre Erwartungshaltung? "Es reicht nicht, wenn nur ein guter Durchgang dabei ist. Aber ich muss geduldig bleiben, auch wenn es schwerfällt. Ich muss mir alle Erfahrungen zu Herzen nehmen, das Richtige daraus schließen und es dann umsetzen."

Nach dem Kronplatz, bei dem heute die Tirolerin Stephanie Brunner an Platz vier von Sölden und Rang fünf vom Semmering anknüpfen möchte, folgt in Cortina das nächste Kapitel des Comebacks von Anna. Laut Cheftrainer Kriechbaum ist sie Donnerstag und Freitag in den Abfahrtstrainings dabei. Der Start im Rennen am Samstag ist offen.

Matthias Mödl, Kronen Zeitung