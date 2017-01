Anna Veith bei Cortina- Abfahrt doch am Start!

Ihr Fokus liegt weiter auf dem Super G, die Abfahrt am Samstag soll ein Test unter Rennbedingungen darstellen. Nach dem Training hatte Veith in Bezug auf ihr verletzt gewesenes Knie noch gesagt: "Von gestern auf heute ist es eher schlechter geworden." Nach einer Behandlung am Freitagnachmittag fühlte sie sich jedoch besser und entschied sich nach Rücksprache mit Vertrauenstrainer Meinhard Tatschl und Physiotherapeut Peter Meliessnig für einen Abfahrts- Start. Es ist ihr erster seit jenem am 18. März 2015 beim Finale in Meribel.

Foto: GEPA

Veith war erst kurz vor dem Jahreswechsel nach ihrer schweren Knieverletzung, die sie sich im Oktober 2015 beim Training in Sölden zugezogen hatte, in den Weltcup zurückgekehrt. Seither hat die Weltmeisterin vier Riesentorläufe und einen Super- G bestritten. Lediglich im zweiten Semmering- Riesentorlauf am 28. Dezember holte Veith als 25. Weltcup- Punkte. Als Titelverteidigerin im Super- G und Riesentorlauf hat sie aber einen Fixplatz im ÖSV- Aufgebot für die WM in Sankt Moritz (6. bis 19. Februar).

Christine Scheyer Foto: GEPA

Scheyer muss wegen Kapselreizung aussetzen

Nicht an den Start in Cortina gehen wird dagegen Österreichs einzige Saisonsiegerin, Christine Scheyer. Die B- Kader- Läuferin aus Tirol verspürte Schmerzen im linken Knie und fuhr noch am Freitag für eine Untersuchung nach Innsbruck. Der MRI- Check ergab eine Kapselreizung, damit muss sie an diesem Wochenende komplett aussetzen. Scheyer hatte nach Kreuzbandrissen in beiden Knien erst in dieser Saison ihr Weltcup- Debüt gegeben und Anfang Jänner in Altenmarkt- Zauchensee überraschend ihren Premierensieg gefeiert.