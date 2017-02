Alle in Runde eins out: ÖSV- Pleite in Stockholm

Mantel des Schweigens über den Parallel- Slalom in Stockholm - zumindest aus österreichischer Sicht! Alle vier ÖSV- Läufer mussten bei dem City- Event am Dienstagabend schon in der ersten Runde die Segel streichen - selbst "Alleskönner" Marcel Hirscher. Der Sieg ging an Mikaela Shiffrin bzw. Linus Straßer - alle Infos dazu hier!