Abfahrt des Grauens: Horror- Stürze in Garmisch!

Was für ein brutaler Abflug: Nyman knallte nach einem Sprung mit hohem Luftstand auf der harten Piste auf und kippte nach hinten. "Er hat versucht, noch davor Richtung zu machen und hat dann einen Schlag mitbekommen. Da hast du dann keine Chance mehr. Er ist von vier, fünf Metern runtergefallen", so ORF- Experte Hans Knauß. Nyman saß danach minutenlang im Schnee und musste im Akja von der Strecke geborgen werden. Er wurde mit dem Helikopter in die Klinik geflogen, wo eine Knieverletzung festgestellt wurde.

HIER alle Infos zum Ergebnis des Rennens!

Foto: AP

Foto: AP

Auch Guay und Moine schwer gestürzt

Nach Nyman kamen noch weitere Läufer zu Sturz. Der Kanadier Erik Guay hob bei einem Sprung ab und sorgte für einen spektakulären Crash. Er blieb zum Glück unverletzt - möglicherweise kann er am Samstag sogar bereits wieder an den Start gehen. Keine Chance auf einen baldigen Renneinsatz hat hingegen Valentin Giraud Moine. Der Franzose stürzte kurz vor dem Ziel und zog sich nach Angaben des Organisationskomitees Bänderverletzungen an beiden Kniegelenken sowie Luxationen beider Kniegelenke zu, die unter Narkose wieder eingerenkt werden mussten. Eine Gefäßdiagnostik wurde ebenfalls durchgeführt.

Foto: AP

US- Girls Vonn und Mancuso geschockt

Quasi zeitgleich twitterten die US- Ladys Lindsey Vonn und Julia Mancuso: "Ich kann nicht mehr hinsehen!" Geschockt zeigten sie sich von den teils brutalen Stürzen der Herren.

Foto: GEPA, Getty Images

Redakteur Mario Drexler



Vonn hatte beim Training in Cortina selbst für eine Schrecksekunde gesorgt, als sie auf ihren verletzten Arm stürzte. Hier geht's zur Story!