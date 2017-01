Abfahrt abgesagt! Auch Wengen versinkt im Schnee

Für die Speed- Herren gestaltet sich die Saison zäh. Nach dem Ausfall der Lake- Louise- Rennen und der Verlegung der Beaver- Creek- Bewerbe nach Val d'Isere fand danach nur noch die Gröden- Abfahrt statt. Jene in Santa Caterina musste wegen starken Windes abgesagt werden, sie ist laut aktuellem Stand ersatzlos gestrichen. Das Lake- Louise- Rennen wurde für Kvitfjell im März neu angesetzt. Vor der WM in St. Moritz stehen damit nur noch Abfahrten in Kitzbühel und Garmisch- Partenkirchen auf dem Programm.

Gespräche mit Beaver Creek

FIS- Renndirektor Markus Waldner erklärte Freitagabend in der Mannschaftsführersitzung, dass er im Falle einer Wengen- Absage Gespräche mit Beaver Creek aufnehmen will, ob dieses am Wochenende vor dem Weltcup- Finale in Aspen (15. bis 19. März) ein Rennen übernimmt. "Wir arbeiten am Wochenende vor Aspen, wir müssen etwas für die Abfahrer machen", hatte Waldner gemeint.