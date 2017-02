2 Schießfehler! Julian Eberhard verpasst Medaille

Unfassbar! Benedikt Doll mit holte sich mit seinem ersten Sieg gleich den Sprint- WM- Titel. Der 26- jährige Deutsche blieb fehlerfrei und verwies Johannes Thingnes Bö (fehlerfrei/+0,7 Sekunden) und Martin Fourcade (zwei Schießfehler/+23,1 Sekunden) auf die Plätze.

Foto: APA/BARBARA GINDL

Kein ÖSV- Läufer schaffte eine fehlerfreie Serie im Schießen. Zweitbester Österreicher wurde Dominik Landertinger mit drei Strafrunden auf Platz 17. Für Simon Eder (22.) und Daniel Mesotitsch (47.) lief es ebenfalls nicht nach Wunsch.

Julian Eberhard überzeugte mit einer guten Laufleistung. Schlussendlich waren aber zwei Fehler im Schießen zu viel. Am Ende wurde es Platz sieben mit 35,3 Sekunden Rückstand. Doch damit lebt die Hoffnung auf eine Medaille in der 12,5- km- Verfolgung am Sonntag (14.45 Uhr)