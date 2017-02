150.000 Fans bei Biathlon- WM in Hochfilzen

Null Siege in Einzelbewerben für Österreich in Hochfilzen im Weltcup oder bei Weltmeisterschaften!

1 ÖSV- Medaille, Bronze in der Herrenstaffel, bei der WM 2005 in Hochfilzen

2 Dominik Landertinger (2009) u. Wolfgang Rottmann (2000) sind die bis dato einzigen Weltmeister aus Österreich

3 ÖSV- Staffelweltcupsiege bisher in Hochfilzen

4 Goldene holte Ole Einar Björndalen bei der Hochfilzen- WM 2005

4,5 Zentimeter messen die Zielscheiben im Liegendschießen

5 Medaillen von Martin Fourcade bei der WM 2016 in Oslo

6 Medaillen von Marie Dorin- Habert bei der WM 2016 in Oslo

7 Doping- Verfahren gegen Russen sind noch anhängig

8 große Wachstrucks der Topnationen rollen an

9 Wettkampftage

10 Weltcupsaisonsiege hat Fourcade geschafft

11 Medaillenentscheidungen werden ausgetragen

11,5 Zentimeter messen die Zielscheiben im Stehendschießen

13 Athleten (7 Männer und 6 Frauen) hat der ÖSV nominiert

20 Goldene nennt Rekordweltmeister Björndalen sein Eigen

21 Millionen Euro wurden in neue Infrastruktur investiert

37 Nationen nehmen teil

43 Jahre alt ist Björndalen bereits

150 Meter lang ist die Strafrunde

326 Athleten, 171 Männer und 155 Frauen, sind gemeldet

430 Funktionäre haben sich akkreditiert

10.500 Plätze bieten die Zuschauertribünen

13.000 Euro Preisgeld für einen WM- Titel

22.000 Zuschauer sind am WM- Areal insgesamt zugelassen

150.000 Zuschauer werden insgesamt erwartet

