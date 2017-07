U6- Station wegen herrenlosem Koffer gesperrt

Ein herrenloses Gepäckstück in einem Aufzug der U6- Station Michelbeuern hat am Donnerstagvormittag für Behinderungen im U- Bahnverkehr in Wien gesorgt. Die Station wurde von der Polizei für etwas mehr als eine halbe Stunde gesperrt, der U- Bahn- Betrieb vorübergehend eingestellt. "Sprengstoffkundiges Personal" untersuchte den Koffer, teilte Polizeisprecher Paul Eidenberger mit.