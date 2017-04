Krisengipfel: Vassilakou kämpft ums Überleben

Zuerst ja, dann ja, aber kleiner, und schließlich nein - auf dieser Basis will und kann kein privater Investor mehr mit der Stadt zusammenarbeiten. Die Gefahr, Millionen von Euro an einen parteiinternen Krieg der Ökos zu verlieren, ist zu groß. "Das Projekt Heumarkt ist für Wien eine äußerst wichtige private Investition", betont noch einmal Finanzstadträtin Renate Brauner (SPÖ).

Renate Brauner Foto: Reinhard Holl

"Weiterentwicklung nur gemeinsam"

Kritischer Zusatz: "Wien braucht private Investitionen und private Investoren brauchen Planungssicherheit. Also: Selbstverständlich sollen Projekte öffentlich diskutiert werden, aber man muss darauf vertrauen können, dass Wien auch künftig ein zuverlässiger Partner für Investoren bleibt."

"Eine Weiterentwicklung der Stadt wird nur gemeinsam mit Partnern aus der Privatwirtschaft möglich sein", erklärt auch Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ). "Und deshalb ist wichtig, dass Menschen, die investieren, Rechtssicherheit und in der Stadt Wien einen verlässlichen Partner haben."

Michael Ludwig Foto: Reinhard Holl

Planänderung steht "nicht zur Diskussion"

Investor Michael Tojner ließ am Montag eine Meldung herausgeben: "Nicht zur Diskussion stehen für uns die Ergebnisse der bisherigen, jeweils unter Einhaltung aller demokratischen Spielregeln erzielten gemeinschaftlichen Planungsergebnisse", so Wertinvest- Geschäftsführerin Daniela Enzi. Die Pläne könnten nicht "nachträglich über den Haufen geworfen werden".

Wie berichtet ist das Projekt unter gewissen Bedingungen dank SPÖ, ÖVP und NEOS möglich - eine Mehrheit wäre dann da.

Foto: Isay Weinfeld, Sebastian Murr

Kampf ums politische Überleben

Im Vorfeld der grünen Krisensitzung am Montagabend steht fest: Maria Vassilakou kann es nur falsch machen. Akzeptiert sie die Urabstimmung , muss sie gegen das Heumarkt- Projekt und den roten Koalitionspartner vorgehen. Tut sie es nicht, verärgert sie die Basis - und die sägt schon an ihren Sessel.

Ablehnung mit Mehrheit von 18 Stimmen

Freilich hat sich Vassilakou mit ihrer verfehlten Stadtplanung selbst in die Zwangslage gebracht. Noch guter Laune, gab sie sich Montagmittag überzeugt, dass "gar nichts passieren wird". So optimistisch war sie auch vor der Urabstimmung, und wurde eines Besseren belehrt. Die Basis lehnte mit 18 Stimmen Mehrheit ihre Heumarkt- Pläne hauchdünn ab und meint, Vassilakou müsse das Nein akteptieren. "Die Mehrheit der Grünen ist meiner Meinung", sagt der grüne Kultursprecher Wolfgang Zinggl der "Krone" vorab. Die "linke" Partie um Klubobmann David Ellensohn sähe diesen am liebsten auf Vassilakous Platz sitzen.

Grünen-Klubchef David Ellensohn Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Michael Pommer, Kronen Zeitung