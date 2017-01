Fiaker- Pferd bricht mitten in Wien zusammen

Schock für Hunderte Passanten und viele Touristen Samstagnachmittag am Hohen Markt in Wien! Dort brach in den Nachmittagsstunden plötzlich ein Fiakerpferd bewusstlos und aus noch unbekannten Gründen zusammen. Rasch waren Polizei- und Feuerwehrkräfte vor Ort. Das Pferd wurde mit vereinten Kräften behutsam wieder auf die Beine gestellt.