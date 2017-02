Zweijähriger erschossen: Chicago unter Schock

Ein unbekannter Täter hat in Chicago Schüsse auf ein fahrendes Auto abgegeben und zwei der drei Insassen getötet - einen zweijährigen Buben und einen 26- jährigen Mann. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, wurde die offenbar schwangere 20- jährige Tante des Kindes am Magen verletzt und überlebte. Der Mann, dem die Schüsse der Polizei zufolge galten, wurde am Kopf getroffen - ebenso der Bub.