Zwei Tote bei Schüssen auf Flughafen Oklahoma City

Ein gewaltsamer Zwischenfall mit zwei Toten hat am Flughafen der US- Großstadt Oklahoma City vorübergehend Hektik ausgelöst. Nachdem ein Mitarbeiter der Fluggesellschaft Southwest Airlines am Dienstag auf dem Parkplatz erschossen worden war, riegelte die Polizei den Flughafen über Stunden hinweg ab und rief Menschen im Gebäude dazu auf, Schutz zu suchen.