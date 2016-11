Zugunglück in Indien fordert über 140 Todesopfer

Bei einem schweren Zugunglück in Nordindien sind in der Nacht auf Sonntag über 140 Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt worden. Kurz nach 3 Uhr früh Ortszeit war ein Fernzug im Bundesstaat Uttar Pradesh in der Nähe der Ortschaft Pukhrayan entgleist. Die Retter hofften noch immer, Überlebende zu finden, berichtete der Sender NDTV am Montag.